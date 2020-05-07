فيورنتينا يعلن إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال نادي فيورنتينا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إن ثلاثة من لاعبيه وثلاثة من‭ ‬العاملين مع الجهاز الفني أصيبوا بفيروس كورونا.

وخضع الفريق لاختبارات قبل العودة للتدريبات بعد توقف دام شهرين بسبب الجائحة في إيطاليا.

ولم يكشف فيورنتينا عن أسماء اللاعبين وقال إنه سيسمح لبقية التشكيلة بتدريبات فردية اختيارية.

وقال النادي "قام النادي وفقا للبروتوكول الصحي بعزل المصابين.

"في صباح الغد ستخضع بقية المجموعة لفحوص طبية واختبارات لياقة قبل بدء التدريبات الاختيارية في الملعب".

ومنحت الحكومة الإيطالية أندية الدوري الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات هذا الأسبوع ضمن اجراءات لتخفيف قيود العزل العام رغم أن بوسع اللاعبين ممارسة التدريبات الفردية فقط.

ويأمل الدوري في استئناف النشاط في مايو أو يونيو لكن الأمر يتوقف على موافقة الحكومة.



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