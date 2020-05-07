خيتافي يقدم تذاكر مجانية لأنصاره الموسم المقبل

المصدر: رويترز

قال أنخيل توريس رئيس خيتافي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس إن النادي سيقدم تذاكر مجانية لأنصاره لحضور مباريات الموسم المقبل تعويضا لهم عن توقف النشاط بسبب وباء كوفيد-19.

وقال توريس لمحطة ماركا الإذاعية "في العام المقبل سيكون بوسع كل حاملي التذاكر الموسمية وعددهم 13500 دخول ملعب ألفونسو بيريز مجانا.

"لن نأخذ منهم أموالا. سنتيح لهم المقاعد بالمجان في كل مباراة بالدوري. لن يدفعوا شيئا على الاطلاق. سأدفع من جيبي الخاص إذا لزم الأمر".

ويأتي قرار خيتافي بعد يوم من اعلان أتليتيكو مدريد عن منح تخفيض بنسبة 20 في المئة لحملة التذاكر الموسمية في الموسم المقبل تعويضا لهم على عدم حضور خمس مباريات هذا الموسم بسبب توقف النشاط.

وكان خيتافي يحتل المركز الخامس في الدوري ويقاتل للحصول على مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل قبل تعليق النشاط في مارس بسبب الوباء.

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