تعيين الهداف التاريخي لكأس العالم مساعدا لمدرب بايرن ميونخ

المصدر: د ب أ

أعلن بايرن ميونخ، تعيين المهاجم الدولي السابق ميروسلاف كلوزه الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم لكرة القدم، رسميا في منصب المدرب المساعد.

وسيعمل كلوزه "41 عاما" تحت آمرة المدير الفني للنادي البافاري هانسي فليك بداية من الموسم المقبل.

وأوضح بايرن ميونخ أن عقد كلوزه يمتد لعام واحد حتى 2021 حيث تم تصعيده للفريق الأول بعدما كان يتولى قيادة فريق الناشئين تحت 17 عاما.

وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة النادي البافاري: سعداء للغاية لأن ميرو قرر أن يسلك هذه الخطوة من فريق الناشئين إلى الفريق الأول.

وأضاف :هو أنجح مهاجم ألماني في أخر 15 إلى 20 عاما، مقتنع بأن مهاجمينا بصفة خاصة سيستفيدون من وجوده كمدرب، ميرو أيضا كان المرشح المفضل لهانسي فليك.

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