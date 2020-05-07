بطولة فرنسا المفتوحة للتنس تعيد ثمن التذاكر للجماهير

المصدر: رويترز

أعلن منظمون اليوم الخميس، أنه سيتم إلغاء جميع التذاكر التي تم شراؤها لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وإعادة ثمنها بدلا من تعديلها، بعد تأجيل البطولة 4 شهور.

وقالت بطولة فرنسا المفتوحة، عبر حسابها على "تويتر": "الوضع الحالي يشير إلى الكثير من الغموض، بشأن كافة الأحداث التي تضم تجمعات كبيرة من الناس في مختلف أنحاء العالم".

وأضافت: "في إطار محاولة تنظيم البطولة قررنا إعادة ثمن كافة التذاكر".

وكان من المقرر إقامة البطولة بين 24 مايو والسابع من يونيو، لكنها تأجلت لتقام في الفترة بين 20 سبتمبر والرابع من أكتوبر الأول المقبلين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح المنظمون، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم يناقشون مع هيئات التنس كيفية ضبط جدول البطولات، وسط تقارير إعلامية تشير إلى تأجيل البطولة لأسبوع آخر.

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