رسمياً .. عودة البوندسليغا 16 مايو

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس رسميا، استئناف مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من 16 مايو الجاري، وذلك بعد فترة التوقف بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضافت الرابطة أن استئناف الدوري سيبدأ بإقامة مباريات المرحلة السادسة والعشرين وذلك يوم السبت الموافق 16 مايو، حيث لن تشهد إقامة أي مباريات مساء الجمعة وإنما تفتتح مساء السبت بمواجهة الديربي بين بوروسيا دورتموند وشالكه إلى جانب خمس مباريات أخرى.

ويستضيف يونيون برلين، الصاعد حديثا للدرجة الأولى، فريق بايرن ميونخ في واحدة من مباراتي يوم الأحد، بينما تختتم المرحلة مساء الاثنين بلقاء فيردر بريمن مع باير ليفركوزن.

وقال كريستيان شايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري إنه تقرر أن يخوض فيردر بريمن مباراته يوم الاثنين، نظرا لأنه كان آخر فرق البوندسليغا حصولا على إذن السلطات المحلية باستئناف التدريبات. وأعلنت الرابطة أن آخر مباراة في الموسم من المقرر أن تقام في الأسبوع الذي يبدأ يوم 27 يونيو.

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