فريق ألماني بأكمله يدخل الحجر الصحي

المصدر: د ب أ

دخل كل أعضاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي إرتسجيبيرجه آوه الألماني، الناشط بالدرجة الثانية، الحجر الصحي اليوم الثلاثاء بعد أن جاء الفحص الطبي لأحد العاملين إيجابيا لفيروس كورونا المستجد. وذكر النادي :" النادي في تواصل مستمر مع السلطات الصحية وأبلغهم بالحالة".

يأتي هذا قبل يوم من اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات لمناقشة تخفيف القيود و احتمالية استئناف منافسات كرة القدم في البلاد.

وسيقوم لاعبو آوه بعزل أنفسهم حتى يوم الخميس عندما يتم اجراء جولة جديدة من الفحوص. وأصدر النادي نبأ الفحص الإيجابي رغم أن رابطة الدوري الألماني طلبت أن تُعلن مثل هذه الأمور بشكل مركزي.

وتجتمع الأندية الخميس المقبل، في تأكيد على تقرير نشر في مجلة "كيكر"، عبر الفيديو لتحليل نتائج القرار السياسي الذي سيصدر غداً الأربعاء.

وتوقف دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) منذ منتصف مارس وتتبقى به تسع جولات كاملة. كما توقفت بطولة كأس ألمانيا من الدور قبل النهائي. وطلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الدوريات المحلية أن تقدم خطط لاستئناف أو أسباب إلغاء الموسم قبل يوم 25 مايو.

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