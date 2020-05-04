145 مليون دولار سقف ميزانية فرق فورمولا 1

المصدر: رويترز

قال روس براون المدير الإداري لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات اليوم الإثنين إن المسؤولين وافقوا على وضع سقف لميزانية الفرق قدره 145 مليون دولار العام المقبل مع السعي لتقليصه في المواسم التالية.

وأبلغ المسؤول البريطاني شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية بعد اجتماع عبر الهاتف مع الفرق ومسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات إن توزيعا أكثر عدالة للجوائز سيظهر في اتفاقية تجارية جديدة سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.

وقال براون "الهدف الأساسي من وضع سقف للميزانية أن تصبح الفرق أكثر تنافسية وأعتقد أنه مع الوضع الحالي فان الاستدامة خاصة الاستدامة المالية لفورمولا 1 تعد أولوية قصوى".

وزاد "إنه أمر مهم للفرق الكبيرة كما هو الحال بالنسبة للفرق الصغيرة".

ولم ينطلق الموسم في فورمولا 1 حتى الآن مع تأجيل أو إلغاء أول عشرة سباقات بسبب جائحة كوفيد-19.

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