ساسولو أول ناد يعود إلى التدريبات في إيطاليا

المصدر: رويترز

بات ساسولو أول ناد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يستأنف التدريبات بعد أزمة فيروس كورونا بعدما قال إن لاعبيه بوسعهم استخدام منشآت النادي اعتباراً من يوم الاثنين بشكل اختياري.

وفي الوقت نفسه قال بولونيا إن لاعبيه يمكنهم المران اعتباراً من يوم الثلاثاء. وتوقف الدوري الإيطالي منذ التاسع من مارس ويرغب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري في استكمال الموسم رغم أن الحكومة الإيطالية قالت إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح بذلك.

وأعطت الحكومة الإذن للفرق المحترفة بالمران الجماعي اعتبارا من 18 مايو رغم أنه ينبغي عليها اتباع ارشادات التباعد الاجتماعي. ويقع مقر ساسولو وبولونيا في منطقة إميليا رومانيا التي أعطت إذنا خاصاً للرياضيين في الألعاب الجماعية بالمشاركة في حصص تدريبية فردية اعتباراً من الرابع من مايو.

وقال ساسولو في بيان "يعلن ساسولو أن اعتباراً من يوم الاثنين الرابع من مايو سيكون بوسع اللاعبين استخدام ملاعب مركز مابي لكرة القدم بصورة اختيارية للمشاركة في تدريبات فردية".

وأضاف النادي أن اللاعبين فقط سيكون مسموحاً لهم باستخدام الملاعب لكن لن يسمح لهم استخدام المنشآت الداخلية. ووفقاً لتوجيهات ساسولو، سيحصل كل لاعب على نصف ملعب لنفسه من أجل المران.

وتابع ساسولو "ستقام التدريبات الفردية في الصباح من الاثنين إلى الجمعة باستخدام ثلاثة ملاعب وفي وجود ستة لاعبين كل ساعة (لاعب واحد في كل نصف ملعب)".

وأعلن بولونيا ارشادات مماثلة بينما لم يكشف بعد ناديا بارما وسبال، اللذان يقعان في منطقة إميليا رومانيا أيضا، عما إذا كانا سيستأنفان التدريبات. كما قالت منطقة كامبانيا، التي تضم مدينة نابولي، إن اللاعبين بوسعهم بدء التدريبات رغم أن نادي نابولي لم يعلق بعد.

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