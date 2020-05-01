ناسكار تستأنف الموسم في منتصف مايو بدون جماهير

المصدر: رويترز

ستكون سلسلة ناسكار الأمريكية لسباقات السيارات أول رياضة بارزة في الولايات المتحدة تعود للمنافسات في خضم جائحة فيروس كورونا بعد أن قرر مسؤولو السلسلة التي تحظى بشعبية استئناف الموسم بدون جماهير في منتصف مايو .

وقررت ناسكار تأجيل السباقات في منتصف مارس بسبب الأزمة الصحية العالمية لكنها أعلنت اليوم استئناف الموسم في 17 مايو على حلبة دارلنجتون في ساوث كارولاينا.

وسيكون السباق هو الأول من سبعة على مدار 11 يوما على حلبتي دارلنجتون وتشارلوت.

وقال ستيف أودونيل نائب الرئيس التنفيذي لسلسلة ناسكار في بيان "مسؤولو ناسكار وفرقها يشعرون بحماس كبير لعودة السباقات ويعرفون حجم المسؤولية التي تتحملها السلسلة مع عودة النشاط.

"تسعى ناسكار لاستئناف المنافسات في أجواء تضمن صحة وسلامة السائقين والمسؤولين والمجتمع المحلي".



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