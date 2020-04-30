أجويرو ينضم لمعارضي استئناف الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

انضم النجم الأرجنتيني الدولي أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي لكتيبة المعارضين لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أعربت عن مخاوفها بشأن خطط استئناف الموسم وإقامة مباريات البطولة بدون جماهير.

وأكد أجويرو في تصريحات أدلى بها لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية اليوم الخميس أن اللاعبين يخشون مخاطر العودة لكرة القدم خلال أزمة فيروس كورونا، فيما تواصل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز العمل على "مشروع إعادة التشغيل".

ومن المقرر أن تجتمع أندية المسابقة غدا الجمعة لمناقشة كيفية استئناف الموسم، المتوقف حاليا منذ منتصف مارس الماضي، مع استهداف الثامن من يونيو القادم كموعد لبدء عودة المباريات.

وبينما تبدو الأندية وحكومة المملكة المتحدة حريصة على التحرك لاستئناف النشاط الكروي، إلا أن الكثير لديهم مخاوف بشأن اتخاذ هذه الخطوة .

وتساءل جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق "كم من الأشخاص يجب أن يموتوا وهم يلعبون كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز؟" ، في حين شكك جلين موراي مهاجم برايتون في الكيفية التي يمكن للاعبين أن يحافظوا فيها على أنفسهم بأمان أثناء لعب المباريات، لينضم إليهما أجويرو الآن للتعبير عن مخاوفه.

وأوضح أجويرو لصحيفة"ديلي ميل "غالبية اللاعبين خائفون لأن لديهم عائلات. ولديهم أطفال وآباء وأمهات. عندما نعود، أتصور أننا سنكون متوترين للغاية، وسنكون حذرين بشكل بالغ، وفي اللحظة التي يشعر فيها شخص ما بالمرض ، ستفكر:" ما الذي حدث هناك؟".

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