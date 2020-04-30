الدوري الألماني يتنظر الضوء الأخضر من الحكومة لاستئناف الموسم

المصدر: رويترز

سينتظر مسؤولو دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم أسبوعا آخر قبل أي قرار محتمل باستئناف الموسم بعد أن أجلت الحكومة اليوم الخميس اتخاذ أي قرار لاستئناف النشاط في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

وكانت الأندية التي تعاني مالياً ومسؤولو الدوري يأملون في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لإنهاء تعليق المنافسات لكن المستشارة أنجيلا ميركل قالت في مؤتمر صحفي إن أي قرار محتمل لاستئناف النشاط الرياضي لن يصدر قبل السادس من مايو .

وكرة القدم متوقفة في ألمانيا منذ منتصف مارس وأصيب 160 ألف شخص بالفيروس بحلول اليوم الخميس بينما توفي قرابة 6300 جراء الوباء في البلاد.

وألغت هولندا وفرنسا جارتا ألمانيا الموسم.



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