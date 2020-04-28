مورينيو: البرازيلي رونالدو أفضل من ميسي وكريستيانو

المصدر: د ب أ

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم أن البرازيلي رونالدو هو أفضل موهبة وإمكانيات شاهدها في عالم كرة القدم مشيرا إلى أنه يتفوق أيضا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشار مورينيو ، في مقابلة مع موقع "لايف سكور" على الانترنت ، إلى أن الإصابات قتلت مسيرة كان من الممكن أن تصبح أكثر روعة.

وأوضح مورينيو في المقابلة ، التي نشرتها وكالة أنباء "أوروبا برس" : كريستيانو رونالدو وميسي لهما مسيرة أطول ، وحافظا على مستواهما في القمة على مدار 15 عاما. ولكن إذا تكلمنا بدقة تامة عن الموهبة والإمكانيات ، فلا أحد يفوق البرازيلي رونالدو.

وسبق لرونالدو العمل مع مورينيو حيث انتقل المهاجم البرازيلي السابق إلى برشلونة عندما انتقل مورينيو إلى الفريق الكتالوني ضمن الطاقم المعاون للمدرب الشهير بوبي روبسون. وقال مورينيو : أدركت أنه كان أفضل لاعب رأيته في حياتي.

وأشار مورينيو إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها رونالدو المعروف بلقب "الظاهرة"، وذلك بداية من الإصابة التي تعرض لها خلال مسيرته مع انتر ميلان الإيطالي، أفسدت مسيرته الكروية كثيرا.

وقال مورينيو : الإصابات قتلت مسيرة كان من الممكن أن تصبح أكثر روعة. ولكن الموهبة التي امتلكها وظهرت عندما كان في التاسعة عشرة من عمره كانت شيئا رائعا.

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