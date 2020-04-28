إسبانيول يخفض الرواتب ويمدد العقود

المصدر: د ب أ

أعلن نادي إسبانيول الإسباني لكرة القدم، أنه توصل لاتفاق على تخفيض رواتب لاعبيه، وتمديد عقود أولئك التي تنتهي في 30 يونيو، بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي في بيان انه سيكون هناك تخفيض بنسبة 19 بالمئة في الراتب السنوي في حالة عدم استئناف الموسم، فيما سيتم حسم 4 بالمئة في حالة استكماله.

بالإضافة إلى ذلك، وافق تسعة لاعبين، (من بينهم حارس المرمى دييغو لوبيز والارجنتيني جوناثان كاليري)، كان من المقرر أن تنتهي عقدوهم نهاية الموسم في 30 يونيو المقبل، على التمديد حتى النهاية الفعلية لموسم 2019-2020.

وفرض تفشي "كوفيد-19" تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الثالث عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، منذ 12 مارس الماضي.

وكان برشلونة حامل اللقب وجار اسبانيول في إقليم كاتالونيا، متصدراً للبطولة عند تعليق منافساتها، في المرحلة السابعة والعشرين، برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن خصمه الازلي ريال مدريد.

وأعربت رابطة الدوري الإسباني عن رغبتها بأنهاء الدوري الذي تبقى منه 11 مرحلة، حتى لو اضطرهم ذلك للعب بعد 30 يونيو.

وكان فريق اسبانيول متذيل الترتيب قد أعلن في 27 مارس عن خطة بطالة جزئية للتخفيف من أثر وباء فيروس "كوفيد-19" على موارده المالية.

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