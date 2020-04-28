ليفربول يؤجل مشروع توسعة ملعب أنفيلد

المصدر: د ب أ

أرجأ نادي ليفربول الإنجليزي مخطط توسعة مدرجات ملعب أنفيلد لعام واحد على الأقل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يزيد ليفربول سعة ملعب أنفيلد بسبعة آلاف مقعد لتصل السعة الإجمالية للاستاد إلى 61 ألف مقعد.

لكن هذا المخطط لن يكتمل قبل صيف عام 2023 على أدنى تقدير حيث سيضطر النادي لتأجيل بداية انطلاق مشروع التوسعة لعام آخر بسبب جائحة كورونا.

وذكر ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي: في ظل التحديات التي تواجه العديد من القطاعات في الوقت الراهن بما في ذلك قطاع الإنشاءات، قررنا تعليق المشروع لمدة 12 شهراً على الأقل.

وأضاف النادي: أقرب موعد لإنهاء المشروع سيكون في صيف 2023 بدلا من الموعد المقرر في صيف 2022.

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