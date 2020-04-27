أندية بلجيكا تؤجل التصويت على قرار إلغاء الموسم

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام يوم الاثنين أن أندية بلجيكية لكرة القدم أجلت التصويت على قرار نهائي بإلغاء ما تبقى من مباريات هذا الموسم حتى الأسبوع المقبل لتترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استكمال الموسم.

وعقب قرار صدر في بداية هذا الشهر كان من المقرر أن يصوت 24 نادياً يمثلون أول درجتين للمحترفين في البلاد على وثيقة نهائية لتأكيد قرار إلغاء الموسم قبل الأوان بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيعقد الاجتماع يوم الاثنين المقبل الموافق الرابع من مايو، حيث تنتظر الرياضة البلجيكية المزيد من الإيضاحات بشأن تخفيف قيود العزل العام واحتمال استكمال الموسم.

وكانت بلجيكا التي تأثرت كثيرا بانتشار العدوى بفيروس كورونا أول دولة أوروبية تعلن إلغاء موسم الدوري المحلي بسبب الأزمة الصحية.

وتم إعلان كلوب بروج المتصدر بطلا للدوري البلجيكي في الموسم الحالي في حين أحيلت قرارات أخرى ذات صلة لمجموعة عمل من خمسة أشخاص ومنها الأمور المتعلقة بالهبوط والصعود والتأهل لبطولتي أوروبا.

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