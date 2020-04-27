أندية دوري السلة الألماني ترفض إلغاء الموسم الحالي

المصدر: د ب أ

قررت رابطة الدوري الألماني لكرة السلة عدم إلغاء الموسم الحالي في ظل رغبة عشرة فرق في استئناف فعاليات الموسم التي توقفت بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وعلى عكس ما هو عليه الحال في بطولات الدوري الكبيرة في ألمانيا مثل كرة اليد وهوكي الجليد والكرة الطائرة ، قررت معظم أندية دوري السلة الألماني (عشرة أندية من بين 17 ناديا تشارك في البطولة) عدم إنهاء الموسم مبكرا رغم توقف فعالياته في الفترة الماضية بسبب وباء كورونا.

وترغب الأندية العشرة في استئناف فعاليات الموسم بمجرد أن يكون هذا ممكنا. وسبق لمجلة "بيج باسكيتبول" في ألمانيا أن أشارت لهذا القرار.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة صدور القرار بهذا الشأن في ظل قرار سبعة أندية رفضها استكمال الموسم المتوقف منذ منتصف مارس الماضي حيث تعتبر هذه الأندية أن الموسم انتهى بالنسبة لها حيث أقيمت آخر مباراة سابقة في البطولة قبل سبعة أسابيع.

وقبل توقف المسابقة ، كان بايرن حامل اللقب يتصدر جدول المسابقة حيث خسر الفريق مباراتين فقط علماً بأن كلا من فرق المسابقة خاض ما بين 19 و21 مباراة من بين 32 مباراة يخوضها كل فريق في الموسم المنتظم.



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