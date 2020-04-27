5 تبديلات في مباريات الكرة حتى نهاية 2021

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن يسمح للفرق بإجراء خمس تغييرات في المباراة الواحدة حتى نهاية 2021 ليخفف الحمل على اللاعبين حيث يبدو أن كرة القدم ستُستأنف وسط أزمة وباء فيروس كورونا.
يجب أن يوافق المجلس الدولي لكرة القدم "ايفاب"، اللجنة الخاصة بوضع القواعد، على الاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الدولي للعبة، ويرجح أن تتم الموافقة على هذه الخطوة.
وأكد فيفا الخطة بعد تقرير نُشر في صحيفة "ذا صن" البريطانية، جاء فيه :"كلما ازداد معدل المباريات عن الطبيعي ربما تزداد خطورة التعرض لإصابات بسبب الأحمال الزائدة عن اللاعبين".
وبما أن" الصحة تأتي في المقدمة"، سيتم المساح بالتبديلات الإضافية "بشكل مؤقت"، حسب تقدير منظم المسابقة. وسيتم السماح بإجراء تبديل سادس في حال الوصول لأشواط إضافية.
وستطبق القاعدة المؤقتة على كافة المسابقات التي ستبدأ أو ستنتهي في 2020 وفي كل المباريات الوطنية التي ستقام حتى 31 ديسمبر 2021. ولكن سيتم تطبيق محاذير، حيث أن الخمس تبديلات سيكون مسموح بإجرائها بين الشوطين أو إجراء ثلاثة تبديلات بحد أقصى خلال مجريات اللعب.
وأغلقت منافسات كرة القدم تقريبا خلال فترة الوباء، وانصب تفكير الفرق والاتحادات في كيفية وموعد إمكانية استئناف كرة القدم مرة أخرى.