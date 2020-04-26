رئيس نادي دورتموند: أنقذوا البوندسليغا

المصدر: د ب أ

وقال فاتسكه لمحطة "سكاي تي في" اليوم الأحد "إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة فإن البوندسليغا بأكملها ستتعرض للانحدار، وبعدها لن تصبح على نفس الشكل الذي عرفناها به".

وأضاف "بالتأكيد أدرك أن الكثير من الجماهير تقول أنه لن تكون هناك أجواء داخل الملعب وهذا الأمر سينقل عبر شاشات التلفاز، بالتأكيد هذا أمر واضح، ولكن المسألة تتعلق بإنقاذ كرة القدم".

وتتبقى تسع جولات على نهاية موسم البوندسليغا وبإقامة هذه المباريات سيتم رفع الحظر عن حوالي 300 مليون يورو (324 مليون دولار) من عائدات البث التليفزيوني.

ويرى فاتسكه أن التأخر في عودة مباريات البوندسليغا سيعني إفلاس بعض الأندية الألمانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قاعدة منع كبار المستثمرين من الهيمنة على مجالس إدارات الأندية، ستكون محل خطر.



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