شورله خارج أسوار دورتموند

فتح هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، الباب أمام رحيل اندري شورله بشكل نهائي بعد انتهاء فترة إعارته من سبارتاك موسكو الروسي.

وصنع شورله الهدف الذي سجله ماريو جوتزه لصالح المنتخب الألماني في نهائي مونديال البرازيل 2014، لكن مسيرته تدهورت منذ ذلك الحين.

وقال فاتسكه اليوم الأحد "أعتقد أن كلا الطرفين يدركان أنه لن يكون وضعا سهلاً، علينا أن نجري مناقشات مفتوحة بشأن ما هو أفضل لكل الأطراف". يذكر أن عقد شورله 29 عاما ينتهي في يونيو 2021.