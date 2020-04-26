تعرف إلى آخر دوري في العالم يعلّق منافساته بسبب كورونا

المصدر: د ب أ

قرر اتحاد كرة القدم في طاجيكستان مساء أمس السبت تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيتوقف الموسم المحلي حتى العاشر من مايو المقبل عقب إقامة جولة المباريات المقررة في وقت لاحق اليوم الأحد.

وانطلقت منافسات الدوري الطاجيكي لكرة القدم مطلع الشهر الجاري رغم توقف أغلب المسابقات الكروية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأت مسابقة الدوري الطاجيكي، التي تضم عشرة فرق، في الخامس من ابريل الجاري بثلاث مباريات جرت جميعا بدون جمهور.

وكانت طاجيكستان واحدة من دول قليلة فقط على مستوى العالم، لم تتوقف فيها بطولات كرة القدم بسبب كورونا وهي بيلاروسيا وتركمنستان وبوروندي بجانب نيكاراغوا.

ويضم الدوري الطاجيكي 42 لاعبا محترفا، من بينهم عشرون لاعبا من أوزبكستان المجاورة وعشرة لاعبين من غانا.

ولم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن في طاجيكستان، بحسب البيانات الرسمية.