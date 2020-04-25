رافاييل لياو يتبرع بـ 24 ألف كمامة لمستشفى في البرتغال

المصدر: د ب أ

تبرع البرتغالي رافاييل لياو مهاجم ميلان بــ24 ألف كمامة لمستشفى في البرتغال، في إطار دعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وجرى توجيه الكمامات إلى مستشفى "جارسيا دي أورتا" في مسقط رأس لياو في ألمادا بلشبونة.

وذكرت المستشفى في بيان "مستشفى جارسيا دي أورتا تبدي امتنانها لما قدمه اللاعب ووالده أنطونيو لياو".

ومع توقف منافسات الكرة في إيطاليا في ظل أزمة الوباء العالمي، عاد لياو، 20 عاماً، إلى بلاده في الفترة الحالية.

وكان لياو انضم إلى ميلان في الصيف الماضي قادماً من ليل الفرنسي، في صفقة قيمتها 35 مليون يورو، وقد سجل هدفين خلال 22 مباراة خاضها هذا الموسم قبل توقف المنافسات.