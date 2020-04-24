مقترح باستئناف الدوري الفرنسي في يونيو

المصدر: رويترز

اقترح نويل لوغرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، استئناف الموسم في يونيو بإقامة نهائيي مسابقتي الكأس المحليتين.

وقال لوغرايت إن نهائي كأس فرنسا بين باريس سان جيرمان وسانت إيتيان قد يقام في 13 أو 20 يونيو، يليه نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بين باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون بعد ثلاثة أيام.

ويرى رئيس الاتحاد الفرنسي أنها ستكون وسيلة رمزية لاستئناف منافسات كرة القدم بعد إيقافها الشهر الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.

وأبلغ لوغرايت الصحافيين بعد اجتماع اليوم الجمعة مع رابطة الدوري الفرنسي "سيقدم ذلك صورة جيدة عن كرة القدم للمحترفين والهواة. "استئناف الدوري لم يتحدد بعد لكن يمكننا تغيير الجدول قليلا لإقامة نهائي مسابقتي الكأس أولا، اقتراحي لم يعارضه أحد ولذلك أعتبر أن هناك موافقة حتى يأتي أحد ويقول لا".

وتم تحديد 17 يونيو كموعد مبدئي لاستئناف دوري الدرجة الأولى الفرنسي، لكن لوغرايت أقر بأن ذلك يعتمد على موافقة الحكومة.

وتابع "مفتاح استئناف الموسم في يد الوزراء لكن رغبة رابطة الدوري والأندية هي استئناف اللعب. علينا ترتيب كل شيء من أجل استئاف الموسم، وهي أولوية أكدت عليها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس".