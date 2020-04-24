مساعدات مالية من الفيفا للاتحادات لمواجهة كورونا

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، إنه سيفرج عن 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء كخطوة أولى ضمن خطة انقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19.

وأضاف الفيفا أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار في الأيام المقبلة بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة وتعاني الأندية للتعامل مع الموقف مع غياب الإيرادات.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: تسبب الوباء في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب الفيفا أن يدعم كل المتضررين. هذا ينطلق من تقديم مساعدات مالية فورية للاتحادات الأعضاء ويعاني الكثير منها من أزمة مالية.

وأضاف: هذه أول خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق نطورها لمواجهة حالة الطوارئ بمجتمع كرة القدم.