بطولة الدوري الأوروبي للسلة تتوصل لاتفاق بشأن الرواتب

المصدر: د ب أ

توصلت بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة (يوروليغ) اليوم الخميس إلى اتفاق مالي مع لاعبيه في حالة استئناف الموسم أو إلغائه بسبب جائحة فيروس كورونا.

واجتمع المجلس التنفيذي لمساهمي الأصول التجارية في البطولة الأهم والأقوى على مستوى أندية كرة السلة في القارة العجوز اليوم، عن بعد، حيث تمت الموافقة على كل من التسوية المالية مع اتحاد لاعبي الدوري الأوروبي، على أن يتم اتخاذ القرار بشأن استئناف مباريات البطولة -المعلقة حالياً- من عدمه يوم 24 مايو المقبل.

وقال الإسباني خوردي بيرتوميو رئيس البطولة في بيان "هذا اتفاق مهم للدوري. أريد أن أعبر عن امتناني لجميع اللاعبين لأنهم أدركوا أنهم جزء لا يتجزأ من حل الأزمة التي نواجهها جميعا".

وتقرر إيقاف بطولة الدوري الأوروبي للسلة في 12 مارس الماضي، فيما قال بيرتوميو إن المسابقة لا يمكن أن تستمر بعد يوليو القادم، حتى لا تؤثر على موسم 2020 / 2021.

وتسمح الاتفاقية، التي تم التوصل إليها اليوم، للاعبين بالعودة إلى مدنهم الأصلية وتعليق الرواتب لهذا الموسم.وإذا سمحت ظروف الصحة والسلامة ، فسوف تمتد العقود حتى 31 يوليو وسيحصل اللاعبون على 85% من رواتبهم الأساسية.

وفي حال إلغاء الموسم، فإنه سيعني انتهاء العقود وتلقي اللاعبين 80٪ من رواتبهم، وسيحصل اللاعبون بموجب عقودهم لموسم 2020 / 2021 على شيكات في الأول من يوليو المقبل.

ووافقت الفرق بالإجماع على جدول زمني إذا تقرر استئناف المنافسات بموجب إرشادات الصحة والسلامة الحكومية المحلية. وسيخضع اللاعبون للحجر الصحي من 29 مايو إلى 11 يونيو القادمين، على أن تبدأ المعسكرات التدريبية للفرق في اليوم التالي وتستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

وحال استئناف البطولة، فمن المقرر أن تستأنف المسابقة فعالياتها في الرابع من يوليو وتستمر حتى 26 من نفس الشهر في مكان واحد بدون جماهير.