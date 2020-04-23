رباعي أرسنال يخالف قواعد التباعد الاجتماعي

المصدر: د ب أ

وجهت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، تحذيرا للرباعي اليكسندر لاكازيت وديفيد لويز ونيكولاس بيبي وجرانيت شاكا، بسبب مخالفتهم لقواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن لويز وشاكا لعبا كرة القدم في حديقة، فيما تم رصد نيكولاس بيبي يمارس اللعبة مع بعض من الأصدقاء، وكان لاكازيت بالقرب من شخص مهمته خدمة السيارات.

أضافت "بي بي سي" أن أرسنال تحدث للاعبين عن مسؤولياتهم.وكان توتنهام ، الجار اللدود لأرسنال في الدوري الإنجليزي، حذر في وقت سابق مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو واللاعبين، بعدما تم رؤيته في العاصمة لندن يخالف الإرشادات الحكومية.

