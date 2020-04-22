كورونا تُلغي جولة وستهام في أستراليا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي وستهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، إلغاء جولته التي كانت مقررة إلى أستراليا، وذلك إثر تأجيل النسخة الأولى من بطولة كأس "إيفا إير كوينزلاند" للأبطال، بسبب أزمة وباء كورونا.

وكان مقرراً أن يتوجه فريق وستهام إلى أستراليا في يوليو المقبل للمشاركة في البطولة مع كريستال بالاس الإنجليزي وفريق بريزبين رور الأسترالي.

لكن في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة في مختلف أنحاء العالم للحد من انتشار العدوى بالفيروس، وكذلك تعليق منافسات الموسم حتى إشعار آخر، تقرر عدم إطلاق البطولة حيث منحت الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والمسؤولين والمشجعين.

وأوضح نادي وستهام عبر موقعه على الإنترنت أنه سيواصل العمل مع المنظمين، مؤكداً الالتزام من الطرفين بمحاولة إيجاد موعد بديل لإطلاق البطولة.

وأضاف النادي: "نأمل في إعادة تنظيم البطولة في وقت لاحق بمجرد أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ونتطلع إلى زيارة أستراليا في المستقبل".