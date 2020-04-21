إنتر ميلان يقترب من تمديد تعاقده مع آشلي يونج

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي، سيمدد فترة تعاقده مع الإنجليزي آشلي يونج لمدة عام آخر، وذلك بعد أن نال اللاعب إعجاب المدير الفني أنطونيو كونتي خلال وقت قصير مع الفريق الذي انضم إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد مبدئي لمدة ستة أشهر.

وشارك يونج- 34 عاما - في سبع مباريات مع إنتر ميلان قبل أن يجرى تعليق منافسات كرة القدم بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن عقد يونج كان من المفترض أن يستمر حتى نهاية موسم 2019 / 2020 مع بند يتيح التجديد لمدة عام، وهو البند الذي يستعد إنتر ميلان لتفعيله.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثالث في الدوري الإيطالي، بفارق تسع نقاط خلف المتصدر يوفنتوس، وينافس في دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي.

