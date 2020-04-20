مدرب بلجيكا يطمئن الجماهير بشأن إصابة هازارد

المصدر: د ب أ

طمأن الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم الجماهير عن حالة النجم البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي يتعافى من جراحة في كاحل القدم.

وخضع هازارد للجراحة في الخامس من مارس الماضي بمدينة دالاس الأمريكية، لكن مارتينيز أبدى قلقه من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على عملية تعافي اللاعب.

وصرح مارتينيز لصحيفة (هيت لاتست نيوز) البلجيكية اليوم الأحد "أعلم أنه يتعافى بشكل جيد".

أضاف مارتينيز "إنه ليس بعيداً عن المشي مرة أخرى ولم تكن هناك أي مضاعفات".

وظلت لعنة الإصابات تطارد هازارد "29 عاما" منذ انتقاله من تشيلسي الإنجليزي لريال مدريد في الصيف الماضي، لكن مارتينيز يرى أن حالة اللاعب تتحسن بشكل جيد.

أضاف مدرب المنتخب البلجيكي "توقف الدوري الإسباني حالياً بسبب فيروس كورونا، ولذا لم يتخلف هازارد عن أي مباراة للريال".

أوضح مارتينيز "هذا الأمر فقط جيد بالنسبة له. نعلم أنه سيكون أقوى. كنا أيضا محظوظين بالطبع، لإجراء تلك الجراحة قبل تفشي فيروس كورونا مباشرة وإلا لما تمكن من السفر أو تلقي العلاج خارج مدريد".

أكد مارتينيز"إيدين في طريق الشفاء، وهو يركز على تعافيه ولديه شعور إيجابي بأنه سيعود قريبا".







