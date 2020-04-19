جماهير ميتيلاند الدنماركي تشاهد مبارياته من السيارة

المصدر: د ب أ

يعتزم نادي ميتييلاند، الناشط في الدوري الدنماركي لكرة القدم، تقديم خدمة متابعة مباريات كرة القدم في السيارة للجماهير عندما يتم السماح بإقامة لمنافسات الرياضية بعد انتهاء تفشي وباء فيروس "كورونا".

ويخطط النادي الذي يقع في وسط جزيرة يوتلاند لاستخدام 2000 مكاناً لوقوف السيارات حول ملعب "ام.سي.اتش أرينا" في مدينة هيرنينج، حيث ستكون الجماهير قادرة على متابعة المباريات عبر شاشات عملاقة.

وكانت الدنمارك، بجانب العديد من الدول، حددت عشرة أشخاص على الأكثر في أي تجمع عام، وهو الأمر الذي جعل عدم حضور الجماهير للمباريات أمر مؤكد في الفترة الحالية.

وقامت الدنمارك أمس السبت بتمديد الحظر على التجمعات العامة حتى يوم 11 مايو.