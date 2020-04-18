رومينيغه: على هافيرتز الاقتداء بكروس والابتعاد عن تجربة غوتزة

المصدر: د ب أ

وجه اللاعب الدولي السابق مايكل رومينيغه نصيحة إلى كاي هافيرتز، لاعب خط وسط باير ليفركوزن والمنتخب الألماني لكرة القدم، بالبقاء مع فريقه الحالي لفترة أطول وعدم التعجل في الرحيل.

وطلب رومينيغه من هافيرتز أن يتعلم من تجربة توني كروس وماريو غوتزه عندما يحدد مصيره. وأوضح شقيق كارل هاينز رومينيغه رئيس بايرن ميونخ، في تصريحات لموقع "سبورت بازر" اليوم السبت أن على هافيرتز أن يبقى عاماً أو عامين مع ليفركوزن، ثم ينتقل إلى بايرن ميونخ.

وأضاف: "المسار الذي سلكه توني كروس قد يكون نموذجاً لهافيرتز، في حين أن مثال ماريو غوتزه الذي رحل عن بايرن ميونخ سريعاً، قد يكون رسالة تحذير له".

وفي وقت سابق، قال هافيرتز إنه مستعد للخطوة المقبلة في مسيرته الاحترافية، وإنه لا يستبعد اللعب خارج ألمانيا.

وأوضح هافيرتز "أنا مستعد للتقدم خطوة كبيرة، وأحب التحدي. وبالنسبة لي، يتضمن هذا أيضا اللعب في دول أخرى."

وأشار هافيرتز، 20 عاماً، إنه يشعر في ليفركوزن بأنه في بيته، علماً بأنه يرتبط مع النادي بعقد يستمر حتى عام 2022، وأضاف "لكنني أريد أيضا أن آخذ الخطوة المقبلة في مسيرتي في مرحلة ما. هذا هو طموحي."

ويتوقع بشكل كبير أن يرحل هافيرتز عن ليفركوزن الصيف المقبل، لكن الرؤية تبدو ضبابية الآن في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وتردد أن بايرن ميونخ يريد الحصول على خدمات اللاعب، لكن النادي البافاري ليس مستعداً لدفع المبلغ الذي يريده ليفركوزن للتنازل عن اللاعب وهو 100 مليون يورو.