مقترح بإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس

المصدر: رويترز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدرس مقترحاً بإقامة ما تبقى من دوري الأبطال على مدار أسبوع كبطولة مصغرة على أن تكون المباراة النهائية في 29 أغسطس في إسطنبول.

وتوقفت أغلب بطولات كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا مع توقف أكبر بطولات الدوري في أوروبا ودوري الأبطال في منتصف دور الستة عشر.

وأشار التقرير إلى أن يويفا يريد إقامة نهائي الدوري الأوروبي في 26 أغسطس في جدانسك وبعد ذلك بثلاثة أيام نهائي دوري الأبطال.

ويدرس يويفا خيارين، أحدها إقامة دور الثمانية ثم قبل النهائي بنظام الذهاب والعودة في يوليو وأغسطس وسيكون هذا ممكناً فقط مع استئناف البطولات المحلية في يونيو.

أما الخيار الثاني فهو إقامة ما تبقى من دوري الأبطال بنظام مباراة واحدة بعد نهاية البطولات المحلية على مدار أسبوع واحد.

وأوضح التقرير أن اللجنة التنفيذية لليويفا ناقشت الخيارين في اجتماعها يوم الخميس.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال في إسطنبول يوم 30مايو مع الانتهاء من نهائي الدوري الأوروبي قبل ذلك بثلاثة أيام.