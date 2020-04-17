موستافي مدافع أرسنال يتبرع بآلاف الوجبات للمحتاجين

المصدر: د ب أ

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تبرع لاعبه الألماني شكودران موستافي بـ16 ألف وجبة لسكان بلدة إزلينجتون ، غرب لندن.

وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت :"مدافعنا سيبلغ عامه الـ28 واختار التبرع لمنظمة النادي الخيرية، التي تواصل العمل مع مجلس بلدة إزلينجتون، كجزء من خطة الاستجابة للطوارئ في البلدة.

وأضاف النادي :"تبرع موستافي بأكثر من 16 ألف وجبة وإمدادات طوارئ أخرى يتم تسليمها للأكثر احتياجا في مجتمعنا المحلي".

وتم تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أجل غير مسمى، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.