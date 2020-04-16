تأجيل الدوري الهندي للكريكيت لأجل غير مسمى

المصدر: د ب أ

أعلن المجلس المنظم للدوري الهندي الممتاز للكريكيت " توينتي 20" اليوم الخميس عن تأجيل البطولة لأجل غير مسمى في ضوء تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويعتبر الدوري الهندي الممتاز أبرز مسابقة "تونتي 20" ويضم العديد من اللاعبين الدوليين من أصحاب الشهرة على مستوى العديد من الفرق.

وفي وقت سابق جرى تأجيل البطولة التي تقام فعاليتها على مدار ثمانية أسابيع، من 29 مارس إلى 15 ابريل، مع دخول الهند في حالة إغلاق كامل في خطوة تهدف لكبح جماح فيروس كورونا المستجد، قبل أن يتم تمديد حالة الإغلاق حتى الثالث من مايو المقبل.

وذكر المجلس المنظم للدوري الهندي الممتاز للكريكيت أنه استنادا إلى المخاوف الصحية العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا وتمديد حالة الإغلاق الكلي في الهند ، تقرر تأجيل نسخة 2020 من الدوري الهندي الممتاز حتى إشعار أخر.

وأضاف البيان "الرعاة والأطراف المعنية تقر بأن موسم 2020 من الدوري الهندي الممتاز لن يبدأ إلا إذا كانت الأوضاع أمنة وملائمة".