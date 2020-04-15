مشاجرة مع شرطي تُوقف لاعب كوبنهاجن 3 مباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الأربعاء معاقبة مايكل سانتوس لاعب فريق كوبنهاجن الدنماركي بالإيقاف ثلاث مباريات بسبب مشاجرة مع شرطي خلال الاحتفال بهدف في مباراة الفريق أمام سلتيك الاسكتلندي ببطولة الدوري الأوروبي.
وأوضح اليويفا أن لجنة الانضباط فرضت العقوبة على المهاجم الأوروغوياني بتهمة "الاعتداء على شخص آخر في مباراة".
ووقع الحادث في مباراة كوبنهاجن ومضيفه سلتيك يوم 27 فبراير الماضي في إياب دور الــ32، حيث سجل بيب بيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز كوبنهاجن 3 / 1 وركض متخطيا صف رجال الشرطة وأفراد الأمن بالاستاد متجهاً نحو مشجعي كوبنهاجن للاحتفال، وعندما تبعه سانتوس للاحتفال، وقعت المشاجرة.