جماهير البوندسليغا تغيب عن المدرجات لعام ونصف

قال جيرالد هوج رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا" إن جماهير الدوري الألماني لكرة القدم " البوندسليغا" ربما تنتظر لأكثر من عام ونصف حتى يمكنها حضور المباريات من جديد في الاستادات. وقال هوج في تصريحات لقناة "إيه.آر.دي" التليفزيونية "بالتأكيد سيستغرق الأمر عدة أشهر، ولكن من الممكن أيضا أن تصل المدة أيضا إلى عام ونصف العام."
وجرى تعليق جميع منافسات كرة القدم بألمانيا منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتفشي في مختلف أنحاء العالم، وتأمل الأندية في استكمال الموسم باستئناف المنافسات اعتبارا من أيار/مايو المقبل حتى من خلال إقامة المباريات بدون جماهير.
كذلك يتطلع المسؤولون والأندية إلى عودة الجماهير إلى الاستادات في مرحلة ما، لكن هوج قال إنه "من الحكمة" عدم فتح الاستادات طالما أنه لا يتوفر لقاح لذلك الفير وس". وقال علماء إن توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد قد يستغرق وقتا حتى نهاية العام الجاري وربما بعد ذلك.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء رابطة الدوري الألماني الجمعة المقبل لمناقشة كيفية المضي قدما، حيث تتطلع الأندية إلى استكمال منافسات الموسم من أجل إنقاذ عائدات من البث التليفزيوني والرعاية، التي تبلغ 750 مليون يورو (819 مليون دولار).