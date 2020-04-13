سائقو سباقات السيارات يتضامنون لمكافحة كورونا

المصدر: د ب أ

نجحت مجموعة من السائقين المشاركين في سباقات السيارات في جمع 33 ألف دولار، سيتم توجيهها لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وجمع السائقون هذا المبلغ من خلال مشاركتهم في سلسلة "السباق من أجل العالم" الافتراضية بجولاتها الستّ والتي تستهدف جمع 100 ألف دولار ضمن حساب الدعم الخاص بمنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار الفيروس.

وتقام سلسلة "السباق من أجل العالم" على مدار 3 أيام خلال هذا الأسبوع.

وبحسب موقع "موتور سبورت" الالكتروني فإن الكثير من السائقين من بينهم شارل لوكلير، قاموا ببثّ المنافسات عبر منصة "تويتش" الخاصة بهم.

واستضاف مضمار أبوظبي الجولة الافتتاحية من سلسلة السباقات الافتراضية، لكن سرعان ما اتجهت الأمور إلى فوضى عارمة تطلبت إعادة إطلاق السباق من جديد بسبب خطأ تقني.

وتفوق ألكسندر ألبون على كريستيان لاندجارد في طريقه نحو حصد مركز الانطلاق الأول.

وخاض السائقان معركة على الصدارة بينما تعرض بقية المشاركين للعديد من الحوادث.