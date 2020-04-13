اتحاد الكرة الإيطالي: سنفحص اللاعبين وسنكمل الموسم

المصدر: رويترز

وأردف قائلا "قريبا سنعقد اجتماعا وسنضع الخطوات التي سنعلن عنها لاحقا. سنبدأ، وهذا ما نتمناه، في بداية الشهر (مايو) في فحص اللاعبين لضمان خلوهم من المرض ومن ثم يمكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك.



