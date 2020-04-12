غياب جماهير مونشنغلاباخ .. خسارة كبيرة

أعرب ماركو روزه، المدير الفني لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن إقامة بقية مباريات الدوري بدون جمهور ستكون ضربة قوية لفريقه.
وفي تصريحات لمحطة (سكاي) التلفزيونية الرياضية، قال روزه " هذه خسارة كبيرة لنا، بل إنني أذهب إلى حد القول إن بإمكان الجماهير أن تؤثر على النتائج من خلال تشجيعها".
- تجدر الإشارة إلى أن مونشنغلادباخ خاض مباراة وحيدة بدون جمهور في أزمة كورونا، وهي مباراته أمام كولون والتي انتهت بفوزه بهدفين مقابل هدف، وأشار روزه إلى حاجة فريقه إلى فترة تمهيدية قبل استئناف الدوري " ويتعين علينا أن نبعد هذا الأمر (غياب الجمهور) عن تفكيرنا". ويجري لاعبو غلادباخ تدريبا في ملعب بوروسيا منذ منتصف الأسبوع الماضي على أساس طوعي
وقال روزه:" ثمة إعلان واضح إلى اللاعبين بأن من لا يشعر بارتياح مع هذا الموقف لأنه ربما لديه أطفال صغار، يمكنه أن يبقى في المنزل، وليس في هذا مشكلة على الإطلاق، وعندئذ سيحصل الشباب على خطة تدريبية يمكنهم تنفيذها بشكل فردي". غير أن أيا من لاعبي جلادباخ لم يستخدم هذه الإمكانية بعد.