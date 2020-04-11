رونالدو يدعو العالم للتوحد بسبب فيروس كورونا

المصدر: د ب أ



دعا البرتغالي كريستيانو رونالدو العالم للتوحد "في هذه الأوقات الصعبة"، بسبب وباء فيروس "كورونا" المستجد(كوفيد -19)، بالإضافة للالتزام بمساعدة الآخرين.

وترك رونالدو، أحد الرياضيين اللذين يحظون بمتابعة أعداد كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم، رسالته على موقع "تويتر" وسط أزمة فيروس كورونا التي لا تزال مستمرة.

وذكرت وكالة أنباء "أوروبا برس" ان اللاعب نشر صورة وهو يرتدي قناعا عليه علم بلاده وآخر عليه علم إيطاليا، وعلق عليها قائلا :" في هذه الأوقات الصعبة على عالمنا، من المهم أن نتوحد وندعم بعضنا البعض. دعونا نفعل ما يمكننا عمله للمساعدة".

