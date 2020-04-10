كورونا يضع حكام البوندسليغا في مأزق صعب

المصدر: د ب أ

لم يقتصر تأثير تعليق المنافسات والقيود الصارمة المفروضة في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، على لاعبي كرة القدم بألمانيا والأندية فقط، وإنما ألقت الأزمة بظلالها أيضا على الحكام في ظل توقف المنافسات.

وفي الوقت الذي يعتقد فيه الكثيرون أن تطبيق نظام الاحتراف في التحكيم قد اقترب، لا يزال الجيل الحالي من الحكام يتقاضى الأموال حسب المباريات التي يديرها.

ولا يملك الحكام الكبار، الذين يديرون مباريات في البطولات الأوروبية، الوقت لمزاولة مهنة أخرى نظرا لتعاملهم مع متطلبات المباريات المتتالية، من ممارسة تدريبات اللياقة إلى تحليل الفرق.

وقال الحكم السابق الألماني كنوت كيرشر "حكم البوندسليغا يمكنه العمل ليوم واحد أو يومين على الأكثر. وحكام النخبة الذين يديرون مباريات على المستوى الدولي لا يمكنهم مزاولة مهنة أخرى".

وأضاف "القليلون فقط منهم لديهم اتفاقات مرنة مع أصحاب العمل تسمح لهم بتكثيف العمل في الفترات التي يكون لديهم فيها متسع من الوقت. وهذا يؤثر أيضا على عائلاتهم وأمورهم المالية".

ومنذ تعليق المنافسات في منتصف مارس الماضي، والذي يستمر حتى 30 أبريل المقبل على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا، خسر بعض الحكام دخلا يزيد على 10 آلاف يورو.

ويحصل الحكم في الدوري الألماني على 5 آلاف يورو مقابل إدارة المباراة الواحدة، بينما خسر الحكام الذين يديرون مباريات أوروبية دخلا أكبر، خاصة مع تأجيل كاس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل.

واعترف روني زيمرمان نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، المسؤول عن التحكيم، بأن الحكام خسروا جزءا كبيرا من الدخل.

ولا يصرف الاتحاد الألماني تعويضات للحكام في ظل توقف المنافسات، لكن الحكام في الوقت نفسه يحصلون على مبالغ ثابتة لكل موسم، تصل إلى نحو 80 ألف يورو بالنسبة للحكام المعتمدين لدى الاتحاد الدولي (فيفا).

وقال كيرشر إن هذا المقابل يشكل تأمينا بالنسبة للحكام "رغم أنه كان مقررا لتأمين الحكام في حالة التعرض للإصابة أو عدم إدارة أي مباريات لشهرين متتاليين".

ويشكل تخصيص مبلغ ثابت للحكام عن كل موسم، آخر الخطوات التي اتخذت نحو تطبيق نظام الاحتراف في التحكيم.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الحكام يعتمدون فقط على هذا المبلغ ومنهم ماركو فريتز وفيليكس زواير وفيليكس بريش.

أما الحكام المساعدين، فيعيشون ظرفا أكثر سوءا خلال أزمة فيروس كورونا، حيث كانوا يتقاضون فقط 2500 يورو عن المشاركة في إدارة المباراة.

وقال الحكم المساعد تورستن شيفنر في تصريحات لصحيفة "هايلبرونر شتيمه": "الأزمة تظهر أنه من المهم (بالنسبة للحكام) تأمين دخل من خارج كرة القدم".