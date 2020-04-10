الاتحاد الروماني يطالب الحكومة باستئناف الدوري

المصدر: رويترز

قال رازفان بورلينو رئيس الاتحاد الروماني، إنه سيطلب من الحكومة، السماح للأندية باستئناف التدريبات، من أجل الاستعداد لمواصلة مباريات الموسم في 27 مايو المقبل.

وأضاف بورلينو "إذا بدأنا المباريات في 27 مايو، سينتهي الموسم في 28 يونيو".

وتابع "الفائز بلقب دوري كرة القدم، لا بد أن يتحدد على أرض الملعب، استئناف مباريات الدوري ربما يساعد الأندية الرومانية في التغلب على المصاعب المالية التي تسببها أزمة فيروس كورونا".

وقال عن ذلك "تأثير هذه الأزمة ربما يتجاوز أسوأ الكوابيس، كرة القدم ستتغير وستكون هناك عملية إعادة هيكلة كبيرة في صفوفها. كرة القدم ستكون مختلفة عما كانت عليه تماما".