نجوم الرياضة يتقاسمون التدريبات مع متابعيهم في فترة العزل المنزلي

المصدر: د ب أ

مع تفشي وباء "كورونا" والتزام الرياضيين البارزين بالعزل المنزلي مثل باقي الأفراد في معظم الدول وحرمانهم من تدريباتهم اليومية المعتادة، حرص نجوم الرياضات المختلفة على تشجيع جماهيرهم ومتابعيهم بسبل شتى للحفاظ على نشاطهم وحيويتهم وصحتهم خلال الفترة الحالية.

ونال لاعبو التنس الهواة إشادة من نجم اللعبة الشهير روجيه فيدرر الفائز بألقاب 20 نسخة سابقة من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى فيما يتطلع آخرون لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم مضاهاة روتين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.

والسطور التالية توضح بعض الأمثلة التي شهدتها الأسابيع الماضية :



روجيه فيدرر :

يتزين أيقونة التنس السويسري روجيه فيدرر بالأزياء الأنيقة البيضاء، بما في ذلك قبعة بنما البيضاء، كما يؤدي "تدريبات فردية مفيدة" من خلال ضرب الكرة على الحائط من مسافة قريبة، وهو ما نشره على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت.

وأضاف : "اختر قبعتك بحكمة" وهو يطالب معجبيه بتقاسم جهودهم وأنشطتهم ما يكشف أن التمرين ليس سهلا كما يظهره فيدرر. لكن فيدرر لديه الكثير من الثناء لأتباعه بداية من الرموز التعبيرية البسيطة إلى "جهد جميل" ، حيث يتباهون بغطاء رأس فاخر يتنوع من قبعات السومبريرو المكسيكية إلى قبعات "رعاة البقر".



توني كروس :

كان نجم كرة القدم الألماني توني كروس الفائز بلقب كأس العالم 2014 من بين من حاولوا تحدي فيدرر. ونال كروس لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني إشادة مواطنه أسطورة التنس بوريس بيكر على جهده وكذلك على تقديم تحدياته الشخصية مع كرة القدم.

ولكن سلسلة من المسابقات التي نشرها تظهر فقط أنه حتى كبار النجوم لا يؤدون بشكل صحيح طوال الوقت.



كريستيانو رونالدو :

يعيش نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي حالياً في منزله بجزيرة مادييرا البرتغالية كما منح صديقته مهمة قص شعره بدلا من الذهاب إلى مصفف الشعر في هذه الظروف التي يمكن من خلالها الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد من أي مكان. وقد يجعل رونالدو مشجعيه يتصببون عرقا، في مواجهة مسابقة كأس التحدي في غرفة المعيشة الخاصة به أثناء محاولتهم مطابقة مستواه.



ريتشارد تايت :

ولكن ليس فقط النجوم الكبار على شاكلة رونالدو وكروس هم الذين يرغبون في إشراك المعجبين في التحديات ؛ فالبعض الآخر لديهم أفكار متشابهة، مثل ريتشارد تايت قلب دفاع فريق ماذرويل الاسكتلندي والذي قدم 15 دقيقة من التدريبات بما في ذلك قفز القرفصاء والضغط.



مليكة ميهامبو:

وفي الوقت نفسه ، تستهدف مليكة ميهامبو بطلة العالم في الوثب الطويل فئة الأطفال والصبية من خلال تمارين عبر الفيديو، تشرح من خلالها بدقة كل تمرين ولكنها تقاسم المتابعين أيضا فرحتها بشأن طقس الربيع والاسترخاء في الشمس.



شارون فان رويدال :

شهدت السباحة الهولندية والبطلة الأولمبية لسباقات المياه المفتوحة شارون فان رويدال فيديوهات التدريب الخاصة بها تنتشر بشكل سريع، حيث تقوم بعمل ضربات على شريط مطاطي مربوط حول شجرة في حوض سباحة صغير قابل للنفخ. لكنها الآن تقدم أيضا تمارين على الأرض.



دالي طومسون :

كان دالي طومسون بطلا أولمبياً لمسابقة العشاري في دورتي الألعاب الأولمبيتين عامي 1980 و 1984 لكنه لا يزال يتمتع بلياقة جيدة رغم بلوغه الحادية والستين. ويقدم البريطاني العظيم فصول لياقة بدنية للمبتدئين والمتوسطين والمحترفين على موقعه بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



سارة فوس :

في هذه الفترة، تنشر بطلة الجمباز الألمانية سارة فوس مقاطع فيديو عن روتين التدريب، والتي يمكن أن تروق للأزواج الذين يحاولون الحفاظ على لياقتهم في المنزل.



باتريك إتريتش :

الحكم باتريك إتريتش الذي يشارك في إدارة المباريات بالدوري الألماني لكرة القدم هو ضابط شرطة يستغل إيقاف البوندسليغا لتقديم تسجيلين أسبوعياً لتعليم الأطفال سبل السلامة على الطرق.

