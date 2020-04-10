روبوت يتدرب مع ساثيان في العزل الصحي

المصدر: رويترز

في ظل إجراءات العزل التام ومنع الاختلاط بسبب تفشي فيروس كورونا يقول لاعب تنس الطاولة الهندي الشهير جي ساثيان إنه يتدرب حاليا مع روبوت من أجل الحفاظ على لياقته ومستوى أدائه.

وعلق الاتحاد الدولي لتنس الطاولة جميع منافسات اللعبة حول العالم حتى 30 يونيو بسبب العدوى في حين تأثرت البرامج اليومية للرياضيين مثل ساثيان بسبب الإجراءات التي تطبقها السلطات الهندية لاحتواء انتشار الفيروس على مستوى البلاد.

واستورد ساثيان، وهو مهندس، الروبوت من ألمانيا.

ويمكن لهذه الآلة اطلاق ما يصل إلى 120 كرة في الدقيقة بسرعات واتجاهات مختلفة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن ساثيان (27 عاما) قوله اليوم الجمعة "الروبوت يساعدني على الحركة في كل يوم وأمارس اللعبة أمامه لمدة ساعة ونصف تقريبا."

وأضاف المصنف 31 عالمياً "وفي ظل عدم توفر زملاء التدريب فإنها أفضل طريقة للحفاظ على تواجدي في أجواء اللعبة."

ويمكن للروبوت إطلاق الكرة بسرعات مختلفة وفي اتجاهات عديدة بصورة تفوق قدرة البشر في هذه الجوانب.

وقال اللاعب الهندي عن هذه المزايا "قدراتي في سرعة الحركة وفي تلقي الكرات تحسنت كثيرا بعد اللعب أمام الروبوت.."

