تطبيق جديد يمنح الأمل في عودة آمنة للجماهير بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

تسعى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للجوء إلى التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتسريع العودة الآمنة للجماهير للمباريات، بعد توقف النشاط الكروي حاليا بإنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية في تقرير لها أمس الأربعاء أن شركة تقنية بريطانية قامت بتطوير "جواز سفر صحي رقمي" يمكن مسحه ضوئيا لإظهار الأشخاص الذين خضعوا لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتهم سلبية أو الذين يمتلكون أجساما مضادة تمنحهم مناعة ضد الفيروس.

وأوضحت الصحيفة أن ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، سيتحدث مع صانعي التطبيق هذا الأسبوع، لبحث كيفية استخدامه للتحقق من صحة المشجعين الذين يدخلون الملاعب.

وأضاف تقرير الصحيفة أن نجاح تلك الفكرة يعتمد على بدء الاختبار الشامل، وهو أمر فشلت الحكومة البريطانية في تحقيقه حتى الآن، لكن شركة (في إس تي إي) الصانعة للتطبيق الجديد كشفت أنها تعمل مع شركتين قامت باجراء اختبارات للأجسام المضادة من خلال أخذ عينة دم من الأصابع وأجازتها الهيئة الحكومية للرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

ولايزال ينبغي إجراء الاختبارات من جانب متخصصي الرعاية الصحية، ولكن بعد ذلك سيتم تحميل نتائج المريض إلى تطبيقهم الخاص، المسمى بـ "جواز السفر الصحي الرقمي" في كوفيد، والذي يستخدم تقنية جديدة لمسح الشفرة يطلق عليها" في كود".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة المقترحة لاستخدامها في مجال الرياضة سوف تسمح فقط للأشخاص الذين لديهم اختبار سلبي أو لديهم أجسام مضادة للفيروس بشراء تذاكر للمباريات، وسيتعين على المشجعين التحقق من جوازات سفرهم الصحية عند الشراء، وكذلك فحص تطبيقهم من خلال مسؤولي الأمن بكل ملعب، مما يضمن خلو كل شخص داخل أرض الملعب من الفيروس.

وأكدت "ديلي ميل" في ختام تقريرها أن مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، طرح فكرة "جواز السفر الصحي" لأول مرة الأسبوع الماضي، حيث قال الوزير إنه سيسمح للأشخاص الذين لديهم حصانة ضد الفيروس بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية مرة أخرى.