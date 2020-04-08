سان جيرمان يطلق منصة للتمويل الجماعي لمكافحة كورونا

المصدر: رويترز

وقال بطل فرنسا في بيان "عن طريق إطلاق منصة للتمويل الجماعي... يحافظ باريس سان جيرمان على زخم التضامن نحو مقدمي الرعاية الطبية في مستشفيات باريس والمتطوعين والمستفيدين من الإغاثة الشعبية ومنظمة العمل ضد الجوع".

وأضاف "يدعو النادي كل عائلة باريس سان جيرمان للمساهمة".

وأعلن سان جيرمان، الذي جمع تبرعات بقيمة 200 ألف يورو (217 ألف دولار) من بيع قميص خاص بالنادي، أنه سيواصل اتخاذ إجراءات للتضامن في الأيام المقبلة. وأمس الثلاثاء ذكرت صحيفة ليكيب أن مجموعة عمل فرنسية تناقش خفض أجور لاعبي الدرجتين الأولى والثانية لكن دون أي تفاصيل مالية.

وأصيب أكثر من 100 ألف شخص بفيروس كورونا وتوفي بسببه أيضا أكثر من عشرة آلاف شخص في فرنسا بينما بدأت إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء في البلاد منذ 17 مارس الماضي.

