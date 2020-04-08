رويس يدعم تمسك دورتموند بطموح المنافسة على البوندسليغا

المصدر: د ب أ

قال ماركو رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إنه يعتقد أن بوروسيا دورتموند لا يزال بإمكانه التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) عند استئناف منافسات الموسم، المتوقفة حالياً في ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رغم حقيقة تأخر الفريق بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.

وقال رويس في تصريحات نشرتها مجلة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء "مازلنا نطمح في الفوز باللقب وأرى أننا بإمكاننا أن نصبح الأبطال."

وأضاف "كل شيء ممكن. أتمنى أن نتمكن من اللعب مجددا هذا الموسم للاستمتاع بالمنافسة المثيرة على اللقب."

وأكد رويس أن هدفه مع بوروسيا دورتموند يتمثل في كسر "هيمنة بايرن" على البوندسليجا، حيث يتنافس بايرن هذا الموسم على التتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي. وبعد أن غاب لفترة بسبب إصابة عضلية، يتطلع رويس إلى استعادة كامل لياقته تأهبا لإمكانية استكمال منافسات الموسم، التي توقفت قبل تسع مراحل من نهاية الدوري، ويستمر التوقف حتى 30 أبريل على أقل تقدير.

وذكر رويس "30 عاما":"الضغوط لاستعادة اللياقة تتزايد بطبيعة الحال. والآن أستغل فترة التوقف لتهيئة جسدي كي أكون بحال جيد قبل أن أبدأ المشاركة من جديد."

وأشار رويس إلى أن إقامة المباريات بدون جماهير ستمنح المشجعين شيئا مقبولا، رغم عدم إمكانية حضورهم في الاستادات.

وأوضح :"أعتقد أن كرة القدم تتمتع بقدرة هائلة على تقديم الترفيه والإثارة حتى في حالة إقامة المباريات بدون جماهير في حالات الطوارئ، وفي مثل هذه الأوقات العصيبة."