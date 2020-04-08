كيربر لا تستبعد استئناف مباريات التنس بدون جماهير

المصدر: د ب أ

قالت نجمة التنس الألمانية أنجليك كيربر، المتوجة من قبل ببطولة ويمبلدون، إنها لا تستبعد إقامة مباريات التنس بدون جماهير إثر أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت كيربر في تصريحات نشرتها مجلة "شبورت بيلد" اليوم الأربعاء "أرى أن المشجعين ينتمون إلى هناك (ملاعب التنس). ومباريات التنس بدون جماهير لا تكون مثالية، ولكن من أجل العودة إلى الوضع الطبيعي، علينا مناقشة سيناريوهات قد تبدو سخيفة."

وتسببت أزمة فيروس كورونا في تعليق جميع منافسات التنس حتى 13يوليو على الأقل، وقد تأجلت بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) كما ألغيت بطولة ويمبلدون لهذا العام.

وتحاول كيربر "32 عاما" الحفاظ على لياقتها في أكاديمية التنس المملوكة لها في بولندا، كما تستغل فترة الراحة الإجبارية في التعافي من مشكلة طويلة المدى تعاني منها في الفخذ. وأضافت كيربر "أرى أنه من الصعب حتى على الخبراء، تحديد موعد دقيق لإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية من جديد."