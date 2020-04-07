فرايبورج وهوفنهايم الألمانيان يستأنفان التدريبات

المصدر: د ب أ

حصل ناديا فرايبورج وهوفنهايم الألمانيان لكرة القدم على إذن باستئناف التدريبات في مجموعات صغيرة بعد أن منحت سلطات ولاية بادن-فورتمبيرج لاعبي كرة القدم المحترفين استثناء من القيود التي تحظر الاتصال الجسدي.

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم أنه يجب مواصلة تطبيق معايير التباعد الجسدي بين اللاعبين والقيود الصارمة المتعلقة بالنظافة من أجل منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وستقتصر كل مجموعة على خمسة لاعبين فقط، على أن تجرى التدريبات في الهواء الطلق مع مراعاة التباعد الجسدي بين اللاعبين، إلى جانب توصية اللاعبين بالجاهزية قبل الوصول إلى مقر التدريب ثم التوجه عقب التدريبات مباشرة إلى منازلهم دون التواجد في غرف تغيير الملابس بمقر التدريب.

ولم يجر السماح حتى الآن لفرق المحترفين في الرياضات الأخرى بالمنطقة نفسها باستئناف التدريبات، لكن يتوقع منحها الإذن قريبا، بينما يستمر الحظر المفروض على تدريبات فرق الهواة.

وكانت عدة فرق بالدوري الألماني (بوندسليغا) في ولايات أخرى قد استأنفت بالفعل التدريبات بشكل محدود، ومن بينها بايرن ميونخ حامل اللقب. ولا تزال منافسات البوندسليجا متوقفة حتى 30 أبريل على الأقل، في ظل أزمة الوباء العالمي (كوفيد-19).