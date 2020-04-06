وفاة والدة غوارديولا بعد إصابتها بكورونا

المصدر: رويترز

أعلن نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين وفاة والدة مدربه الإسباني بيب غوارديولا بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال سيتي في حسابه الرسمي على تويتر "ببالغ الحزن يؤسف أسرة كرة القدم في مانشستر سيتي الاعلان عن وفاة دولورس سالا كاريو والدة بيب غوارديولا في مانريسا ببرشلونة بعد إصابتها بالفيروس. توفيت عن 82 عاما.‭ ‬

وتبرع غوارديولا، الذي سبق له أيضا تدريب برشلونة وبايرن ميونيخ وقضى معظم مسيرته كلاعب في برشلونة، بمليون يورو (1.08 مليون دولار) الشهر الماضي لتوفير معدات طبية للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا في بلده إسبانيا.

وخصص لاعب ومدرب برشلونة السابق هذه الأموال لحملة تتبناها مؤسسة خيرية وكلية الطب في برشلونة.