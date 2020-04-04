ريال مدريد يمدد عقد أشرف حكيمي حتى عام 2023

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم جدد عقد اللاعب المغربي أشرف حكيمي ليستمر حتى 30 يونيو 2023 .



وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد نجح بذلك في حسم بقاء اللاعب، المعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني، في ظل المنافسة عليه من عدة أندية أوروبية أخرى.



وتردد أن عدة أندية أوروبية كبرى وجهت أنظارها نحو أشرف حكيمي، الذي ينتهي عقد إعارته لدورتموند في 30 يونيو المقبل، ومن بينها بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، لكن ريال مدريد أغلق الباب أمام رحيل اللاعب عبر تجديد العقد.

